أول إجراء «سعودي» ضد الأهلي بسبب «آل الشيخ»

26 سبتمبر 2018 - 07:06 م

أعلنت شركة سبورتا للملابس الرياضية السعودية، المسئولة عن تصميم زى النادي الأهلي، فسخ تعاقدها مع القلعة الحمراء، بسبب ما بدر من جماهيره اتجاه تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية.

وأبدت الشركة السعودية، عن استيائها من صمت إدارة الأهلي على الإساءات التي تعرض لها تركي أل الشيخ، حسب ما ذكرت صحيفة الرياضية.

وجاء البيان الذي أصدرته الشركة ونشرته صحيفة "الرياضية" السعودية كالتالى:

"نود أن نذكر الجميع بأن المنافسات الرياضية لها أخلاقيات وفروسية وقيم ومبادئ تتلاشى أمامها أي اعتبارات لمكاسب مادية أو تجارية".

وأضاف البيان "ومن هذا المنطلق وعلى هذا الأساس بني قرار الشركة على إنهاء هذه العلاقة التعاقدية مع النادي الأهلي".

كما قدمت الشركة الرياضية اعتذارًا لتركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، لما بدر من جماهير الأهلى تجاهه بعبارات تجاوزت روح وفروسية المنافسة الرياضية الشريفة والتي لا تمت بأي صلة إلى رقي وأخلاقيات المجتمع المصري العربي الأصيل ولا إلى الغالبية العظمى من جماهير هذا النادي العريق، مستغربة من الصمت الكامل وعدم قيام إدارة النادي الأهلي بأي ردة فعل تجاه هذه الإساءات الدخيلة على مجتمعنا الرياضي العربي وعلى شيمه ومبادئه.





