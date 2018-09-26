» حملة سلفية لمقاضاة "رسلان" ومنعه من الخطابة

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كشف الداعية السلفي سامح عبد الحميد حمودة، أنه بصدد تدشين حملة لمنع الداعية محمد سعيد رسلان من الخطابة؛ لأن منهجه يخالف الدستور والقانون.

وقال "حمودة"، في بيان له اطلعت "المصريون"، على نسخة منه، إنه بصدد تدشين حملة كبيرة تواكبها دعوى قضائية لمنع "رسلان" من الخطابة؛ لأن منهجه يُخالف الدستور والقانون، وذلك بعد مشاورات من بعض المقربين والمحامين.

وأضاف أن "رسلان" يدعو لإلغاء الانتخابات، وتنصيب رئيس الجمهورية بالبيعة، وأن يكون منصب الرئيس مدى الحياة، ومنع إنشاء الأحزاب، وكل هذا مخالف للدستور.

وتابع: "رسلان يعتبر المعارضة البناءة خروجًا على الحاكم، وهذا مخالف للدستور، لأن الدستور يكفل حق المعارضة بطريقة قانونية، والرئيس نفسه يُعطي للمواطنين حرية النقد البناء، ورسلان يُشوه الثورة المصرية على حكم الإخوان في 30/6 ويعتبر كل هذه الجماهير التي نزلت ضد مرسي هم من الخوارج الضالين، لأنه يعتبر مرسي ولي أمره الشرعي".

وأشار إلى أن "رسلان" يسب ثورة 25 يناير، ويعتبر الشباب الرائع الذين سقطوا قتلى ويعتبرهم خوارج مبتدعين، لأنهم خرجوا على مبارك ولي أمره".

واختتم بيانه بأن "رسلان مظهر سيئ للمواطن المصري المنبطح، وعيب أن نفرح بشخص سلبي لا يُقدم مُعارضة بناءة لتتقدم مصر، لأن منهجه يمنع أي محاولة تقويم أو اعتراض، فهو بلا شك مثال مُحرج أمام العالم أجمع، مثال للمواطن منزوع الفكر والإرادة والتغيير للأفضل".



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