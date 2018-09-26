ضربة جديدة للإخوان في موريتانيا

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في أزمة جديدة تعيشها جماعة الإخوان، ألغت وزارة التعليم العالي، في موريتانيا ترخيص جامعة عبد الله ياسين الإسلامية، والتي يرأسها الشيخ محمد حسن الددو القيادي بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

وفي أول تعليق من الشيخ محمد حسن الددو، قال: "تلقينا اليوم في جامعة عبد الله بن ياسين خطابًا رسميًا من وزارة التعليم العالي الموريتانية بسحب الاعتراف من الجامعة دون تعليل ولا مستند قانوني فحسبنا الله ونعم الوكيل".

وقبل أيام أغلقت السلطات الموريتانية مركز تكوين العلماء بعد أن حاصرت سيارات من الشرطة الموريتانية محيط المركز وأغلقت الطرق المؤدية إليه، وأعلنت إغلاق المركز بالكامل ووقف العمل فيه وطرد الطلاب من داخله.

وقال الشيخ محمد الحسن ولد الددو، رئيس مركز تكوين العلماء، إن إقدام السلطات الموريتانية على إغلاق المركز تصرف غير قانوني، رافضاً أي تهمة قد تلفق ضد المركز أو القائمين عليه.

يذكر أن جامعة عبد الله بن ياسين جامعة خاصة أنشأت في موريتانيا عام 2010، ويقع مقرها الرئيسي في نواكشوط، تدرس مختلف التخصصات من اقتصاد وعلوم الكمبيوتر، بالإضافة إلى العلوم الشرعية واللغات إلى غير ذلك، وتمنح حتى الآن شهادتي الليسانس والماستر.

وكان الرئيس الموريتانى قد أكد، الجمعة الماضية، أن بلاده لن تسمح بتوظيف الدين واحتكاره، مؤكدا أن بلاده ليست دولة علمانية ولن تكون، ولن نقبل أبدا توظيف الدين لصالح طرف سياسى.



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