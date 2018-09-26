قبلة ساخنة تدفع «الفيشاوي» لصدارة «تويتر»

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تويتر

أحمد الفيشاوي

زوجته

قبلة ساخنة

ربما لم يحظى أحد من المشاهير على هذا القدر من الاهتمام و«التنمر» عبر السوشيال ميديا منذ انطلاق افتتاح مهرجان الجونة السنيمائي، مثلما حدث مع الفنان أحمد الفيشاوي وزوجته ندى كامل.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بنشر صور لـ«الفيشاوي» أثناء تقبيله زوجته على سجادة «الريد كاربت» بالمهرجان، حيث لفتت زوجته الانتباه وشبهها نشطاء مواقع التواصل بـ« كيم كاردشيان العرب».

وتصدر هاشتاج أحمد الفيشاوي موقع التغريدات القصيرة «تويتر» طوال اليوم، ولم تهدأ حملات التنمر عليه وزوجته والتي اصطحبها حملة من الكوميكسات الساخرة.

من جانبه نشر الفنان أحمد الفيشاوي، عبر حسابه الشخصي، بموقع إنستجرام صورة له مع زوجته ندى، أثناء عرض فيلم " عيار ناري"، وذلك بعد إثارته الجدل بتقبيل زوجته أمام كاميرات المصورين.

وعلق الفيشاوي على الصورة: "أثناء عرض فيلمي (عيار ناري) في مهرجان الجونة، وأول ظهور مع زوجتي الجميلة ندى على السجادة الحمراء".

يذكر أن فيلم "عيار ناري" تدور أحداثه حول جريمة قتل غامضة تربط مصائر أبطاله وتغير معتقداتهم عن مفهوم الحقيقة، وهو من تأليف هيثم دبور، وإخراج كريم الشناوي.





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