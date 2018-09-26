» الأهلي يكشف حقيقة فسخ عقد «سبورتا»

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نفى محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، وصول أي خطابات من شركة "سبورتا" السعودية للملابس الرياضية، وذلك بعد ما أشيع بشأن فسخ الشركة عقدها مع النادي.

وقال المدير التنفيذي، في تصريحات صحفية اليوم، الأربعاء: «لم تصلنا أي خطابات رسمية تفيد بفسخ التعاقد من جانب شركة سبورتا».

نشرت تقارير صحفية سعودية، أن "سبورتا" قامت بفسخ عقدها مع الأهلي ردًا على صمت إدارة النادي بعد الإهانات التي وجهت لرئيس هيئة الرياضة السعودية، تركي آل الشيخ من جانب بعض الجماهير.

وتعاقدت شركة سبورتا مع الأهلي لتوريد الملابس الرياضية للنادي منذ 2014، وتم تجديد التعاقد عام 2017 لثلاث سنوات مقبلة تنتهي في 2020.


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