أول تغريدة من السفير البريطاني الجديد: مصر أم الدنيا

26 سبتمبر 2018 - 08:26 م

عبر السفير البريطانى الجديد، السير جيفرى آدامز، عن سعادته بتوليه منصبه الجديد بالقاهرة، والعودة مرة أخرى إلى بيته الثانى مصر.

وقال "آدمز"، فى أول تغريدة له على موقع "تويتر"، بعد توليه المنصب، إنه "سعيد للغاية لوصوله إلى القاهرة أم الدنيا والعودة إلى بيته الثاني"، مضيفًا "أنا دليل حي على المثل القائل اللي يشرب من النيل لازم يرجع له".

وتابع: "مؤمن أن بريطانيا ومصر أفضل سويا، والعمل بشراكة، والتعلم من بعضنا البعض.. إن أولوياتي الآن: التعلم والاستماع. خلونا على اتصال".

أنا سعيد للغاية لوصولي إلى القاهرة أم الدنيا والعودة إلى بيتي الثاني. أنا دليل حي على المثل القائل "اللي يشرب من النيل لازم يرجع له". أنا مؤمن أن بريطانيا ومصر أفضل سويا، والعمل بشراكة، والتعلم من بعضنا البعض. إن أولوياتي الآن: التعلم والاستماع. خلونا على اتصال. — British Ambassador to Egypt (@GeoffreyDAdams) 26 سبتمبر 2018

وتولى السفير البريطانى الجديد عدة مناصب دبلوماسية، حيث عمل فى الفترة من 2013 إلى 2018 كسفير للمملكة المتحدة فى لاهاى، ومن 2009 حتى 2012 مُديرًا سياسيًا فى وزارة الخارجية البريطانية، كما عمل فى الفترة من 1998 إلى 2001 كنائب للسفير فى مصر، ليعود إليها سفيرًا بعد حوالى 17 عامًا.



