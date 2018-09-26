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محاضرات وحلقات نقاشية بفرع جامعة الأزهر بالزقازيق

«البحوث الإسلامية» يوضح «المفاهيم الخاطئة» لطلاب أصول الدين

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«البحوث الإسلامية» يوضح «المفاهيم الخاطئة» لطلاب أصول الدين
«البحوث الإسلامية» يوضح «المفاهيم الخاطئة» لطلاب أصول الدين

فتحي مجدي

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البحوث الإسلامية

اصول دين

زار وفد من مجمع البحوث الإسلامية، كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق اليوم،  في إطار "تصحيح المفاهيم الخاطئة لدى الطلاب وتوضيح أصول المنهج الوسطى الذي يتبناه الأزهر"، وفق المركز الإعلامي لجامعة الأزهر.

وضم الوفد كوكبة من العلماء على رأسهم الشيخ ياسر الفقي، مدير عام شئون المناطق، والشيخ محمد عبد الهادي، مدير عام منطقة وعظ الشرقية، والأستاذ عبدالنبي فهمي، منسق العلاقات العامة بالمجمع.

وقال الدكتور محمد البيومي، عميد الكلية، "إن ذلك يأتي في إطار التعاون البناء المثمر للعام الخامس على التوالي بين كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق ومجمع البحوث الإسلامية لمواصلة الجهد الدؤوب لتصحيح المفاهيم الخاطئة لدى طلاب الكلية وتوضيح أصول المنهج الوسطى الذي يتبناه الأزهر الشريف في رسالته الدعوية الرشيدة بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر".

وأضاف أن "مجمع البحوث الإسلامية قام بإرسال مجموعة من إصدارات الكتاب لإهدائها لطلبة الكلية، منها: كتاب تصحيح المفاهيم، عثمان بن عفان، الإرهاب وخطره على السلام العالمي، دفاع عن السنة، الغلو والتطرف".

وتم إلقاء مجموعة من المحاضرات وإجراء عدد من الحلقات النقاشية بين أعضاء المجمع والطلاب والتي تهدف إلى بيان صحيح الدين ومواجهة الأفكار والمفاهيم المغلوطة لدى الطلاب.



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