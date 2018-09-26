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غدًا.. أولى جلسات محاكمات قاتلات الطالبة مريم ببريطانيا

عرب وعالم

الطالبة مريم
الطالبة مريم

وكالات

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بريطانيا

الطالبة مريم

تبدأ غدًا الخميس أولى جلسات محاكمة قاتلات الطالبة المصرية مريم في بريطانيا، والتى تم الاعتداء عليها فى فبراير الماضى، قبل أن تغادر الحياة فى 14 مارس 2018.

وكانت السلطات البريطانية قد ألقت القبض على 6 فتيات من المتهمات بسبِّ وضرب الطالبة مريم مصطفى عبد السلام، في وقت سابق من شهر أغسطس 2018، على أن تبدأ محاكمتهن الخميس.

وأشار عماد أبو حسين، المستشار القانوني بالسفارة المصرية في لندن ومحامي أسرة مريم، في وقتٍ سابق، إلى أن المتهمة الرئيسية في القضية عمرها 19 عاماً، في حين تبلغ أعمار 3 أخريات 17 عاماً.

يُذكر أن الحادثة تعود إلى يوم 20 فبراير 2018، حينما كانت مجموعة فتيات تجلسن بإحدى محطات الحافلات في بلدة بيستون بمدينة نوتنغهام -حيث تدرس مريم الهندسة- وقررن أن يتسلين على فتاة عمرها 18 عاماً، فنادينها بـBlack Rose في أثناء مرورها من أمامهن، فقالت لهم دون أن تدرك ما سيحلُّ بها: "اسمي مريم"، وفجأة بدأن بضربها وسحلها.

ذهبت الفتاة المصرية الحاملة للجنسية الإيطالية لتلقي العلاج، لكن بعد ساعات قرر المستشفى أن حالتها لا تستحق متابعة، وعليها المغادرة، لكنها ما إن عادت إلى المنزل حتى شعرت بألم شديد، لتكتشف الأسرة أنها تعاني سكتة دماغية ونزيفاً داخلياً بالدماغ والرئة.

خضعت الطالبة المعتدى عليها لـ9 عمليات جراحية، وحاولت المقاومة، لكنها كانت أضعف من أن تتحمل كل هذا الأذى البدني، لتودِّع العالم إلى الأبد، في 14 مارس 2018.

واتهمت أسرة مريم السلطات البريطانية باللامبالاة والإهمال والعنصرية؛ وذلك لعدم تحركها للقبض على المعتديات، رغم مرور أسابيع على الحادث، وإعلانها عدم وجود معلومات تشير إلى أنَّ الهجوم كان بدافع الكراهية.



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