زيارة مرتقبة لـ"البشير" إلى مصر

26 سبتمبر 2018 - 09:24 م

أكد أسامة فيصل، وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية، أن الرئيس عمر البشير سيزور مصر قريبًا، وذلك فى إطار الزيارات المتبادلة بين البلدين لتعزيز العلاقات بين البلدين.

وقال "فيصل"، خلال الحلقة النقاشية التي استضافها مركز دراسات المستقبل بالخرطوم، حول تحديات ومكاسب علاقات السودان الخارجية، إن هناك زيارات مرتقبة للطرفين، مشيرًا إلى اجتماعات اللجان المشتركة.

وأضاف أن العلاقات السودانية المصرية في أفضل حالاتها، لافتًا إلى أن الهدف الأساسي لوزارة الخارجية هو السعي لتحسين علاقات السودان مع كل دول العالم، وخاصة تعزيز علاقاته مع الدول الإفريقية، وقال "هناك فرص كبيرة للنجاح".



