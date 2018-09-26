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«ناسا» تحذر: جسم فضائي عملاق قد يدمر الأرض غدًا

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«ناسا» تحذر: جسم فضائي عملاق قد يدمر الأرض غدًا
«ناسا» تحذر: جسم فضائي عملاق قد يدمر الأرض غدًا

خالد الشرقاوي

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ناسا

جسم فضائي

تدمير الأرض

حذرت وكالة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" من كويكب عملاق ربما يؤدي إلى تدمير الأرض بعد ظهر الخميس 27 سبتمبر 2018.

وأوضحت "ناسا" أن الكويكب سيمر على الأرض من مسافة أكثر من 7061 مليون كيلومتر، وتعادل تلك المسافة تقريبًا 608 أضعاف المسافة بين الأرض والقمر، وفقا لموقع "إكسبرس" البريطاني.

ووفقًا لمختبر الدفع النفاث التابع لـ"ناسا"، ومركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض فى معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، فإن الكويكب يتبع فئة الأجسام القريبة من الأرض، ويصل حجمه إلى أكثر من حجم برج "بيج بن"، وكاتدرائية سانت بول، وعين لندن.

وقالت "ناسا" إن الكويكب سيصل إلى الأرض غدًا بسرعة تتجاوز 32000 ميل فى الساعة، وكانت آخر مرة اقترب فيها كويكب مشابه من الأرض كانت فى 17 أكتوبر 1967.



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