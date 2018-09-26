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سر خوض الأهلي مباراة الداخلية بدون الدوليين

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كشف محمد يوسف، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، كواليس موافقة الفرنسي باتريس كارتيرون، على خوض مباراة الداخلية في الدوري، يوم 15 من أكتوبر، بدون الدوليين.

وأكد "يوسف"، أن هناك اتصالات جرت مع عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، في هذا الشأن، وتمت الموافقة لعدة عوامل، أولها أن باتريس كارتيرون، المدير الفني، أكّد ثقته الكاملة في بقية اللاعبين، وعدم تأثر الفريق بغياب الدوليين، لاسيما أن لاعبي المنتخب الأوليمبي سيكونون موجودين مع الفريق.

وأضاف أن هذه المباراة كان من المقرر إقامتها في الفترة ما بين مباراتي الذهاب والعودة مع هورويا الغيني في بطولة أفريقيا، وطلب المدير الفني ضرورة تأجيلها نظرًا لضيق الوقت بين المباراتين، خوفًا عن إجهاد اللاعبين من رحلة السفر إلى غينيا، وإصابة البعض الآخر، وكان هناك تقدير من جانب لجنة المسابقات لموقف الأهلي، خاصة أنه يمثل الكرة المصرية في أكبر بطولة قارية وتم تأجيل المباراة.

وتابع مدرب الأهلي، أن تأجيل عدد أكبر من المباريات قد يعرّض الأهلي في المستقبل لأداء مبارياته في أيام متلاحقة دون راحة، وهذا سوف يؤثر بالسلب على الأداء والنتائج، وأيضًا إجهاد اللاعبين، لذا قرر الجهاز الفني بقيادة كارتيرون، الموافقة على أداء المباراة بدون الدوليين.


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