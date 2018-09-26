مفاعل الضبعة يتحمل اصطدام طائرة 400 طن

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أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن المفاعلات النووية، التى من المقرر إقامتها بمنطقة "الضبعة"، تستطيع تحمل اصطدام طائرة وزنها 400 طن تطير بسرعة 150 مترًا في الثانية، كما تستطيع مقاومة أقوى الزلازل.

وقال "شاكر"، خلال حواره على قناة "روسيا اليوم"، إن مصر حصلت على أحدث تكنولوجيا بها أعلى درجات الأمان في التشغيل.

وأضاف وزير الكهرباء، أن مصر عملت بمشروعات الطاقة النووية منذ الخمسينيات، ونمتلك خبراء وعلماء بهذا المجال.

وأوضح أن منظومة الطاقة تستلزم نوعًا من التدريب في التعامل مع هذه التكنولوجيا، مشيرًا إلى أن مصر سترسل متدربين إلى روسيا للتمرن على التشغيل والصيانة بالمحطة.



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