«السيسي»: نبذل كل الجهود للكشف عن قتلة «ريجيني»

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ايطاليا

السيسي

ريجيني

أكد السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي التقى اليوم، الأربعاء، رئيس الوزراء الإيطالي، جيوسبي كونتي.

وقال "راضي"، إن الرئيس أكد التزام مصر ببذل كل الجهود من قبل الأجهزة المعنية للتوصل إلى الحقيقة في قضية مقتل الطالب الإيطالي، جوليو ريجيني.

وأضاف أن مصر تشارك إيطاليا ذات الاهتمام بالكشف عن ملابسات تلك الجريمة، وتقديم مرتكبيها للعدالة، مشيرًا إلى الشفافية والتعاون من قبل النيابة العامة المصرية مع نظيرتها الإيطالية.



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