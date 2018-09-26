«قتل وانتحار رهبان».. الكنيسة في مواجهة أعنف أزمة داخلية

26 سبتمبر 2018 - 09:52 م

شهدت الكنيسة المصرية، تطورات داخلية متسارعة خلال الأسابيع الأخيرة، فيما وصفت بأنها واحدة من أكبر الأزمات التي تواجهها منذ سنوات، وسط حالة من التكتم، ومنع قيادات الكنيسة من الحديث إلى وسائل الإعلام، أو التعليق على منصات التواصل الاجتماعي.

كانت البداية مع مقتل الأنبا أبيفانيوس، رئيس دير «الأنبا مقار»، في صحراء وادي النطرون، والذي أثبتت التحقيقات أن الجاني هو الراهب المشلوح أشعياء المقاري «وائل سعيد تواضروس»، والذي اعترف بارتكابه الجريمة، بالاشتراك مع رهبان آخرين داخل الدير.

واعترف «المقاري» 34 عامًا، الذي ترهبن داخل دير القديس مكاريوس في منطقة وادي النطرون عام 2010، قبل أن يتم تجريده من قبل لجنة الرهبنة في 5 أغسطس الماضي، بارتكابه الجريمة، بضرب الأنبا إبيفانوس، بقضبان حديدية أعلى الرأس، وأرشد عن أداة الجريمة، وهو عبارة عن قطعة حديدية، تم العثور عليها بمخزن للخردة بالدير.

وحاول الراهب المتهم، الانتحار بتناول مادة سامة، بعد قرار الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تجريده من رهبنته وعودته لاسمه الأصلي، كما حاول الراهب فلتاؤس المقاري، المتهم أيضًا التخلص من حياته، عن طريق قطع شريان يده، وإلقاء نفسه من أعلى مبنى مرتفع في الدير.

في أعقاب ذلك، أعلن الراهب المشلوح يعقوب المقاري انفصاله عن إدارة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، واتخاذه دير الأنبا كاراس السائح بوادي النطرون، مقرًا له باعتباره بطريرك للكرازة المرقسية، معلنًا عن قيامه بترسيم الأساقفة والرهبان الذين سحبت أو رفضت الكنيسة الأم ترسيمهم، بحسب بيان أصدره.

وقال المقاري: "نقر نحن رهبان مجمع دير السيدة العذراء مريم، والأنبا كاراس السائح، بوادي النطرون أن نعلن انفصالنا عن إدارة الأنبا تواضروس".

وأضاف: "الدير والرهبان الموجودين به أقروا جميعًا انفصالهم تمامًا عنه، لحين عزله من منصبه أو تعيين بطريرك جديد يتميز بروح الحكمة في تصرفاته وقراراته تجاه الكنيسة والرهبنة".

وفي أحدث تطورات الأزمة، لقي الراهب زينون المقاري، أحد رهبان دير القديس أبو مقار، الذين جرى نقلهم بقرار بابوي، أغسطس الماضي، من دير أبو مقار في وادي النطرون، إلى دير المحرق بأسيوط، حتفه منتحرًا، وفق مصادر كنسية.

غير أن النيابة العامة في أسيوط، لا زالت تجري تحقيقات موسعة، لمعرفة ملابسات وفاة الراهب.

وقالت المصادر، إن "الرهبان طرقوا أبواب قلايته ما بين الساعة الثالثة والرابعة فجرًا من أجل استدعائه لتسبحة نصف الليل، فوجدوه يعانى من آلام شديدة في البطن نقلوه على أثرها لمستشفى سانت ماريا التابعة للدير التي يتلقى فيها الآباء الرهبان علاجهم، ولفظ أنفاسه قبل الوصول للمستشفى بدقيقتين وتحديدًا بعد الوصول لمدينة أسيوط، مع التأكيد على انتحاره".

وقال الدكتور رمسيس النجار، محامي الكنيسة: "ليس لدي مصدر صادق وصحيح حول الأحداث التي تقع داخل الكنيسة، ومن ثم لن أتمكن من التعليق، إلا بعد انتهاء التحقيقات.

وأضاف لـ "المصريون": "الحكم القضائي سوف يفصح عن القاتل في قضية مقتل الأنبا أبيفانيوس، رئيس دير الأنبا مقار، ولا أفضل التحدث في تلك الموضوعات".

بدوره، قال الكاتب والمفكر، جمال أسعد، إن "المجتمع المصري كله كيان متكامل، وما يحدث داخل هذا المجتمع، ينسحب على الكنيسة".

وأضاف: "تدني الأخلاق والقيم، وسيطرة الآنية والذاتية أصبح السمة السائدة داخل المجتمع المصري، خلال الفترة الأخيرة، وبما أن الكنيسة جزء لا يتجزأ منه، فمن الطبيعي أن تتأثر هي الأخرى بذلك، ما ينتج عنه وقوع تلك الحوادث".

وفي تصريحات إلى "المصريون"، أوضح أسعد، أن "الأحداث التي شهدتها الكنيسة مؤخرًا، لم يكن يسمع عنها أحد من قبل؛ لأن الكنيسة كانت تسعى دائمًا إلى التكتم على ما يدور بداخلها، على اعتبار أنها أقلية عددية".

وأشار أسعد الذي لطالما دخل في مواجهات مع الكنيسة على مدار سنوات طويلة إلى أنه حذر كثيرًا من أسلوب الكنيسة في التعامل مع أزماتها.

وتابع: "منذ 30 عامًا، وأنا أحذر من التستر على الأخطاء، وأقول أن التستر يعتبر خطيئة، وطالبت مرارًا وتكرارًا في كتاباتي، بمواجهة تلك الأخطاء؛ حتى لا تتفاقم، وتؤدي إلى تلك النتائج، لكن لم يسمع كلامي أحد واتهموني بأني أهاجم الكنيسة، وقالوا يجب أن لا ننشر الغسيل على الملأ".

وأوضح أنه "نتيجة لذلك، تصاعدت الأمور، وحدث الانفجار، ولم يستطع أحد التكتم عليه أو إخفائها؛ لأن "السوشيال ميديا"، تنقل الأحداث محليًا وعالميًا وبسرعة رهيبة"، مشيرًا إلى أن "المصريين تفاجأوا بذلك؛ لأنهم لم يسمعوا عن أحداث مماثلة من قبل داخل الكنيسة".

مع ذلك، أكد المفكر القبطي، أن "هذه الحوادث تُعد نوادر، ووقعت نتيجة للمتغيرات المجتمعية، التي صاحبت المجتمع منذ 25 يناير، وكذلك نتيجة الفكر الديني الخاطئ، والذي طالب الكثير بإصلاحه وتعديله، دون رد أو استجابة".

وأشار إلى أن "رجال الدين لم يعودوا خدامًا للشعب روحيًا، ولكنهم أصبحوا أشيه بالموظفين، الذين يريدون تأدية مهامهم فقط، وهذا المناخ أوجد خلافات تصاعدت وأدت إلى وقوع الأحداث الأخيرة داخل الكنيسة".