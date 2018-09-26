حقيقة اقتحام أمين شرطة لإحدى مدارس القليوبية

نفت مديرية أمن القليوبية ما تردد حول اقتحام امين شرطة بدراجتة البخارية "الميري" لإحدى المدارس ، لرغبته في إخراج نجله قبل المواعيد الرسمية لانتهاء اليوم الدراسي.

وقال مصدر بمديرية الامن أن المدرسة التابعة لمركز بنها شهدت مشادة كلامية بين س ا م 42 سنة وكيل مدرسة الشهيد ابراهيم الجافلي بقرية فرسيس مركز بنها،و أ س 41 سنة مدرس بشبرا الخيمة ومقيم بذات القرية حال حضوره لاصطحاب نجلة من المدرسة.

وأشار إلى أن سبب تواجد امين الشرطة بالمدرسة بالدراجة البخارية الميري باعتباره هو أنه أول من توجه للبلاغ لفحصه ولم يتم حدوث ثمة مشادات بينه وبين اي من الاطراف وأنه ليس طرف بالمشادة.