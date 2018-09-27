ترامب يرى أن إسرائيل طوق نجاة له

27 سبتمبر 2018 - 12:00 ص

قال الدكتور مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية والمفكر السياسي إنه لا توجد معايير محددة واضحة لقضية حقوق الإنسان، ضاربًا مثلا على ذلك بأن حقوق الإنسان الفلسطيني لا وجود لها، في حين أن حقوق الإنسان الإسرائيلي متاحة.



وأضاف "الفقي"، في لقاء مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "MBC مصر"، أن حقوق الضحايا الذين يسقطون من الإرهاب لا تبدو أيضا بنفس الاهتمام، مؤكدًا أن هناك ازدواجاً في المعايير والكيل بمكيالين من قبل المجتمع الدولي.



وأشار رئيس مكتبة الإسكندرية والمفكر السياسي إلى حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ73، أمس الثلاثاء، عن القضية الفلسطينية الذي قطع الطريق على أي أحاديث أخرى فيما يتعلق بـ"صفقة القرن".

