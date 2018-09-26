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تشيلسي يطيح بليفربول من كأس الرابطة الإنجليزية

الرياضة

بث مباشر.. تشيلسي وليفربول
بث مباشر.. تشيلسي وليفربول

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مانشستر سيتي يتأهل لثمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

أطاح فريق تشيلسي، يوم الأربعاء، بنظيره ليفربول من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم.
وتغلب تشيلسي على مضيفه ليفربول بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات دور الـ32 للبطولة المحلية.
بذلك، تأهل تشيلسي إلى الدور ثمن النهائي ليواصل صحوته وتألقه في المسابقة خلال الموسم الحالي.
تسيد الحذر في أداء لاعبي الفريقين خلال شوط المباراة الأول، وأضاعوا العديد من الفرص السهلة لينتهي بالتعادل السلبي.
واستمرت الهجمات المتتالية من الجانبين خلال شوط المباراة الثاني، إلى أن جاءت الدقيقة 59 ليمنح دانييل ستوريدج ليفربول فرصة التقدم في اللقاء.
وفي الوقت الذي بحث فيه لاعبو ليفربول عن مضاعفة النتيجة، كثف لاعبو تشيلسي من هجماتهم في رحلة بحث عن التعادل.
وجاءت الدقيقة 79 لينجح البرازيلي إميرسون بالميري في إدراك التعادل لتشيلسي، لتزداد الإثارة في الدقائق المتبقية من اللقاء.
ومنح البلجيكي إيدين هازارد فريقه تشيلسي بطاقة العبور لثمن النهائي بتسجيله للهدف الثاني في الدقيقة 86 لتنتهي المواجهة بفوز الفريق اللندني. 


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