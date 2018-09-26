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أرسنال وتوتنهام يتأهلان لثمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

الرياضة

شاهد.. مانشيستر سيتي يفوز علي أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف
شاهد.. مانشيستر سيتي يفوز علي أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف

المصريون ووكالات

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تأهل فريقا أرسنال وتوتنهام، الأربعاء، إلى دور الـ 16 (ثمن النهائي) لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم.
وتغلب أرسنال على ضيفه برينتفورد بثلاثة أهداف لهدف ضمن منافسات دور الـ32 للبطولة.
بادر أرسنال صاحب الأرض والجمهور بتسجيل هدفين عن طريق داني ويلبك في الدقيقتين 5 و37.
وقلص برينتفورد النتيجة بإحرازه للهدف الأول عبر الآيرلندي آلان جادج في الدقيقة 59.
ومع حلول الدقيقة 90 أحرز الفرنسي ألكسندر لاكازيتي الهدف الثالث لأرسنال، لتنتهي المواجهة بتأهل أصحاب الضيافة للدور التالي.
وفي مباراة ثانية ضمن منافسات الدور ذاته، تغلب توتنهام على ضيفه واتفورد بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.
بادر واتفورد بإحراز هدف التقدم في الدقيقة 46 عبر النيجيري اسحاق سوكسيس، ليرد توتنهام بهدفين عن طريق ديلي آلي من ضربة جزاء والأرجنتيني إيريك لاميلا في الدقيقتين 81 و86.
ومع حلول الدقيقة 89 أدرك واتفورد التعادل عبر الفرنسي ايتيان كابوي، ليتم الاحتكام لركلات الترجيح التي حسمها توتنهام لصالحه.
وأسفرت بقية مباريات اليوم عن فوز وست هام يونايتد على ماكليسفيلد تاون بثمانية أهداف نظيفة، و نوتينغهام فورست على ستوك سيتي بثلاثة أهداف لهدفين. 

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