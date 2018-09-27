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سابع انتصار على التوالي لسان جيرمان في الدوري الفرنسي

الرياضة

سان جيرمان
سان جيرمان

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حقق فريق باريس سان جيرمان، الأربعاء، الانتصار السابع على التوالي في الموسم الحالي للدوري الفرنسي لكرة القدم.
وتغلب باريس سان جيرمان على ضيفه ريمس بأربعة أهداف لهدف في الجولة السابعة للمسابقة المحلية.
بهذا الفوز، ارتفع رصيد سان جيرمان إلى 21 نقطة محلقًا في الصدارة، بينما تجمد رصيد ريمس عند 8 نقاط في المركز الرابع عشر.
باغت ريمس المنافس بتسجيله لهدف مبكر في الدقيقة الثانية عن طريق إغزافيه شافاليرين.
بعدها شعر لاعبو سان جيرمان بخطورة الموقف، ونجح الأورغوياني أدينسون كافاني في تسجيل التعادل في الدقيقة الخامسة.
ومع حلول الدقيقة 24 احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لسان جيرمان نفذها البرازيلي نيمار دا سيلفا في الشباك مسجلًا الهدف الثاني.
ونجح كافاني في إحراز الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 44 ليخرج سان جيرمان متقدمًا من شوط المباراة الأول بثلاثة أهداف لهدف.
ومع حلول الدقيقة 55 تمكن البلجيكي توماس مونيير من تسجيل الهدف الرابع لفريق العاصمة الفرنسية.
وتوالت الفرص الضائعة من الجانبين دون أن تتغير النتيجة، ليخرج سان جيرمان فائزًا بالثلاث نقاط. -

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