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يوفينتوس يواصل التغريد على قمة "الكالتشيو"

الرياضة

يوفينتوس
يوفينتوس

المصريون ووكالات

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واصل فريق يوفينتوس، يوم الأربعاء، سلسلة انتصاراته في الموسم الحالي للدوري الإيطالي لكرة القدم (الكالتشيو).
وتغلب يوفينتوس على ضيفه بولونيا بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة السادسة للمسابقة المحلية.
بذلك، ارتفع رصيد يوفينتوس إلى 18 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد بولونيا عند 4 نقاط في المركز الثامن عشر.
أنهى يوفينتوس الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدفين دون رد، أحرزهما الأرجنتيني باولو ديبالا والفرنسي بلاز ماتويدي في الدقيقتين 12 و16.
وفشلت جميع محاولات بولونيا في تقليص النتيجة خلال شوط المباراة الثاني، حيث توالت الفرص المهدرة من الجانبين، لتنتهي المواجهة بفوز "السيدة العجوز" بالثلاث نقاط.
وفي مباراة ثانية ضمن منافسات الجولة ذاتها، فاز نابولي على ضيفه بارما بثلاثية نظيفة، ليرتفع رصيد الأول إلى 15 نقطة في الوصافة، بينما تجمد رصيد الأخير عند 7 نقاط في المركز الثاني عشر.
أحرز ثلاثية نابولي، لورنزو إنسيني والبولندي اركاديوز ميليك و سيموني فيردي في الدقائق 4 و47 و85. -

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