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روما يحقق أول انتصار على ملعبه في "الكالتشيو"

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بث مباشر.. مباراة روما "صلاح" ولاتسيو
بث مباشر.. مباراة روما "صلاح" ولاتسيو

المصريون ووكالات

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بعد 25 دقيقة.. ليفربول يتقدم على روما 1/2

حقق فريق روما، الأربعاء، انتصاره الأول على ملعبه ووسط جمهوره في الموسم الحالي للدوري الإيطالي لكرة القدم (الكالتشيو).
وتغلب روما على ضيفه فروسينوني برباعية نظيفة ضمن منافسات الجولة السادسة للمسابقة المحلية.
بهذا الفوز، ارتفع رصيد روما إلى 8 نقاط في المركز العاشر، ليستعيد ذاكرة انتصارته بعد غياب خمس جولات، بينما تجمد رصيد فروسينوني عند نقطة واحدة في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.
بادر روما بإحراز هدف مبكر في الدقيقة الثانية عن طريق التركي جنكيز أوندر، قبل أن يضيف الأرجنتيني خافيير باستوري الهدف الثاني في الدقيقة 28.
ومع حلول الدقيقة 35 أحرز الإيطالي الجنسية صاحب الأصول المصرية سفيان شعراوي الهدف الثالث، ليخرج روما متقدمًا من شوط المباراة الأول بثلاثية نظيفة.
وجاءت الدقيقة 87 لتشهد ختام مهرجان الأهداف عن طريق الصربي أليكساندر كولاروف.
وأسفرت بقية مباريات اليوم عن فوز جنوة على كييفو فيرونا بثنائية نظيفة، ولاتسيو على أودينيزي بهدفين لهدف، بينما تعادل أتلانتا مع تورينو سلبيًا، وبالنتيجة ذاتها، تعادل كالياري مع سامبدوريا. -

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