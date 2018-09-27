ريال مدريد يرفض اعتلاء قمة "الليجا" بهزيمة موجعة من إشبيلية

27 سبتمبر 2018 - 12:40 ص

رفض فريق ريال مدريد، الأربعاء، استغلال تعثر برشلونة واعتلاء قمة الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا) منفردًا.



وتلقى ريال مدريد هزيمة موجعة من مضيفه إشبيلية بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة السادسة للمسابقة المحلية.



بذلك، تجمد رصيد ريال مدريد عند 13 نقطة في الوصافة بفارق الأهداف خلف برشلونة المتصدر، بينما ارتفع رصيد إشبيلية إلى 10 نقاط في المركز الرابع.



جاءت المباراة سريعة من جانب لاعبي الفريقين، حيث تبادلا الهجمات في رحلة بحث عن هدف التقدم، وهو ما تحقق في الدقيقة 17 عندما سجل البرتغالي أندريه سيلفا الهدف الأول لإشبيلية.



ولم يمر على هدف التقدم طويلًا، فبعدها بأربع دقائق أضاف سيلفا الهدف الثاني له ولفريقه.



وفي الوقت الذي بحث فيه الريال عن تقليص النتيجة، نجح الفرنسي الجنسية صاحب الأصول التونسية وسام بن يدر في تسجيل الهدف الثالث لإشبيلية في الدقيقة 39.



وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين خلال شوط المباراة الثاني دون أن تتغير النتيجة.



وفي مباراة ثانية ضمن منافسات الجولة ذاتها، تعادل فالنسيا مع ضيفه سيلتا فيغو بهدف لكل منهما، ليرتفع رصيد الأول إلى 5 نقاط في المركز الخامس عشر، فيما ارتفع رصيد الأخير إلى 9 نقاط في المركز السابع.

