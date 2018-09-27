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الشتاء الماضي

الأنفلونزا تودي بحياة 80 ألفًا بالولايات المتحدة

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توفي 80 ألف شخص الشتاء الماضي، بسبب وباء الأنفلونزا، في الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال روبيرت ريدفايلد، رئيس المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض واتقائها (CDC) إن 80 ألفًا ماتوا الشتاء الماضي، في الولايات المتحدة بسبب الأنفلونزا.
وأضاف أن عدد الوفيات الشتاء الماضي هو الأعلى منذ 40 عامًا.
ودعا ريدفايلد، العديد من الناس إلى تلقي مزيد من جرعات التلقيح.
تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 500 ألف شخص ماتوا في الولايات المتحدة بسبب وباء الأنفلونزا بين عامي 1918-1920. -

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