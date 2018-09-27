» الأنفلونزا تودي بحياة 80 ألفًا بالولايات المتحدة

27 سبتمبر 2018 - 01:00 ص

توفي 80 ألف شخص الشتاء الماضي، بسبب وباء الأنفلونزا، في الولايات المتحدة الأمريكية.



وقال روبيرت ريدفايلد، رئيس المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض واتقائها (CDC) إن 80 ألفًا ماتوا الشتاء الماضي، في الولايات المتحدة بسبب الأنفلونزا.



وأضاف أن عدد الوفيات الشتاء الماضي هو الأعلى منذ 40 عامًا.



ودعا ريدفايلد، العديد من الناس إلى تلقي مزيد من جرعات التلقيح.

