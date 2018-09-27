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أول رد من "الخطيب" على هتافات جماهير الأهلي

الرياضة

الخطيب
الخطيب

المصريون ووكالات

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أكد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أن هناك مجهودات كبيرة بذلت خلال الفترة الماضية من جانب أعضاء النادي، من خلال مشاركتهم في إعداد مشروع لائحة النظام الأساسي.
وقال الخطيب- في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي الأهلي مساء الأربعاء- «أتمنى أن تظهر الجمعية العمومية في صورة تليق باسم النادي الأهلي وتاريخه الطويل.. فالأهلي عظيم بريادته، وأعضائه، وجمهوره، وننتظر حضورا تاريخيا لأعضاء الأهلي يوم 28 سبتمبر لرسم مستقبل ناديهم، الأهلي له حق على كل إنسان ينتمي إليه أن يشارك في رسم مستقبل ناديه».
وأضاف الخطيب «الجمهور هو الداعم الرئيسي للنادي الأهلي، سنخوض مباراتين في غاية الأهمية أمام النجمة اللبناني، مساء الخميس بالبطولة العربية، ثم أمام وفاق سطيف الجزائري يوم 2 أكتوبر في البطولة الإفريقية، والجمهور دائما ما يحفز لاعبيه، وأتمنى أن يكون تركيز الجمهور مع فريقه فقط، وألا يلتفت إلى الآخرين».
وأشار الخطيب إلى أن مجلس الإدارة تواصل مع وزارة الإسكان، خلال الفترة الماضية، وتم توقيع عقود أرض النادي في التجمع الخامس، موضحا أنه مع بداية العام المقبل سيتم الإعلان عن فتح باب الاشتراك في فرع النادي الجديد.

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