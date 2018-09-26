» أول تعليق لمدرسة فيديو "الطفل الباكي" على الواقعة

26 سبتمبر 2018 - 11:20 م

أعربت سميرة عبدالعزيز، المدرسة التي ظهرت في فيديو الطفل الباكى، عن استيائها مما تعرضت له بعد نشر الفيديو.



وقالت خلال حواره ببرنامج «آخر النهار» الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش، عبر فضائية «النهار»، إنها لا تستحق الإهانة والجزاء الذي تعرضت له بعد عملها بالتعليم لـ30 عاما.

