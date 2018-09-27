أسرة "الحضري" تكشف مفاجأة حول القبض على شقيقه

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شقيق الحضري

كشف عمرو الحضري - شقيق الحارس الدولي عصام الحضري - تفاصيل جديدة حول القبض على شقيقهما الأصغر محمد ، مؤكدًا أن النيابة حبست شقيقه لحين ثبوت واقعة التزوير ، مؤكدًا أن الواقعة لم تثبت حتى الآن .

وأشار "الحضري" إلى إنهم سيسيرون في الإجراءات القانونية حتى نهايتها لاستجلاء الحقيقة حول تورط شقيقهم في تزوير مؤهله الدراسي من "دبلوم فني" إلى شهادة أخرى ، مؤكدًا أن التحريات لازالت مستمرة .

وتحفظت شرطة الأحوال المدنية بشطا، على شقيق اللاعب بعد الاشتباه في الأوراق المقدمة لاستخراج بدل فاقد لبطاقة الرقم القومي، وجرى حجز المتهم على ذمة تحريات المباحث، وأصدرت النيابة العامة، اليوم قرارها بحبس المتهم بتهمة التزوير.


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