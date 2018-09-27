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المدرس الذي صور الطفل الباكي يفاجيء أسرته بهذه التصريحات

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الطفل الباكي
الطفل الباكي

أحمد عادل شعبان

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عايز أنام ربع ساعة يا حاجة

الطفل الباكي

فاجأ الأستاذ محمد طعيمة - الذي صور فيديو "عايز أنام ربع ساعة يا حاجة " - أسرة الطفل على الهواء مباشرة بالاعتذار .

وقال المدرس أثناء استضافة الطفل ووالده وعمه في برنامج "آخر النهار" الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش: "يوم تصوير الفيديو ، كنت مشرفًا على الدور ، وذهبت لأتفقد الفصول ، وهناك فوجئت بالطفل يبكي بشدة ، فتأثرت من أجله وقمت بتصويره ، ونشرت الفيديو على صفحتي الشخصية التي تحمل اسمي وصورتي ليلة 24 سبتمبر ، وكتبت فوقها التالي : (رسالة إلى السيد الوزير : هذا الطفل يبكي ويطلب من معلمته أن ينام ربع ساعة في حين أن سيادة الوزير قال إن الطفل يجب أن يعيش طفولته في ظل مواعيد من الثامنة إلا ربع صباحًا إلى الثانية والنصف مساءً ) .. وهذا ما جعلني أحزن على الطفل ، لأنني أعامل جميع الطلبة كما لو كانوا أولادي ".

وأضاف: "الأمر الآخر الذي أريد الحديث فيه وهو إنني أتقدم إلى الأستاذ أحمد (والد الطفل) والأستاذ هاني (عم الطفل) والطالب محمد (الطفل) باعتذار رسمي على الهواء مباشرة ، اعتذاري كامل وأنا ليس بيدي على الإطلاق التعليقات المسيئة التي تناولت الطفل ".

وأعلن والد الطفل وعمه قبول الاعتذار وإسدال الستار على الواقعة التي حدثت .

الفيديو:


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