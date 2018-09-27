كلوب يتشاجر مع مهاجم آخر غير "ماني" بسبب رفضه التمرير لصلاح

27 سبتمبر 2018 - 07:15 ص

هاجم يورجن كلوب - المدير الفني لفريق ليفربول - مهاجمه السويسري شيردان شاكيري بسبب رفضه التمرير لنجمنا المصري محمد صلاح في مباراة الفريق ضد تشيلسي والتي انتهت بفوز الآخير بهدفين مقابل هدف .



وقال "كلوب" خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة : "أردت من شاكيري أن يمرر الكرة لمحمد صلاح الذي كان في موقف آخر ويستطيع أن يسجل لكنه لم يفعل ، وللأسف خسرنا المباراة".



وأظهرت لقطات عقب المباراة وجود مشادة كبرى بين "كلوب" و "شاكيري" ، وهو ما أجاب عن أسبابه "كلوب" بالأعلى ، مؤكدًا أن عدم التمرير لصلاح هو السبب .



وكانت صحف عالمية تحدثت قبل أسابيع عن وجود أزمة في ليفربول بسبب امتناع المهاجم السنغالي "ساديو ماني" عن التمرير لـ"صلاح" قبل أن تظهر مشكلة "شاكيري" على السطح.



