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صدمة أحمد حسن بعد سؤال محرج عن "الأهلي": نعم؟!

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أحمد حسن

استنكر أحمد حسن - نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق- سؤال الإعلامي هاني حتحوت - مقدم برنامج "الماتش" على صدى البلد - حول تحسن علاقته بمرتضى منصور - رئيس نادي الزمالك - بسبب رفضهما سويًا للنادي الأهلي .

وقال "حتحوت" - أثناء استضافته للصقر - : "بعد شهور من الخلافات بينك وبين الأستاذ مرتضى منصور وأنت كنت من القلائل اللي وقفوا وفضلوا مصممين على موقفهم إعلاميا وقضائيًا .. العلاقة الآن يبدو إنها تحسنت بينك وبين الأستاذ مرتضى منصور .. كل دة عشان أنتوا الاتنين ضد الأهلي دلوقت؟".

و صُدم "الصقر" من السؤال قائلًا: "نعم ؟ !! " .. فرد "حتحوت" : "مسمعتش السؤال ولا مش عاجبك؟" .. فرد "الصقر" : "لا مش عاجبني السؤال" .. العلاقة تحسنت في ايه؟" .. فرد "حتحوت" : "امبارح كان بيتكلم عليك بشكل إيجابي لأول مرة من ساعة ما مشيت من الزمالك" .. فرد "الصقر" : "هيتكلم عليا بشكل سلبي ليه؟ .. بعدين هو قال ايه؟ أنا أصلي مسمعتش .. الكلام اللي أنت بتقوله دة معناه إننا بنحط ايدينا في ايدين بعض عشان نسيء لحد .. مطلقًا" .

وأضاف: "أنا لا أتعاون في ضرر حد وهيفضل دة مبدأي اللي اتعلمته .. وكل واحد مسؤول عن كلامه .. أنت تعرف منين إنها علاقة طيب؟ .. الراجل طلع اتكلم عليا بشكل كويس .. شكرًا إنه اتكلم عليا بشكل كويس .. وبس".

الفيديو:

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