» لن تصدق كم يكسب مشاهير "إنستجرام" مقابل المنشور الواحد؟

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دوين جونسون
دوين جونسون

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دوين جونسون

يتقاضى العديد من المشاهير أجورًا مقابل كتابة منشور عبر حسابهم بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" ، لكن هذه الأموال فاقت حد التوقع .

وفيما يلي قائمة بالمشاهير وبما يتقاضوه :

1-           كايلي جينر:   مليون دولار للمنشور الواحد،    112  مليون متابع.

2-           سيلينا غوميز:  800  ألف دولار للمنشور الواحد،    139  مليون متابع.

3-           كريستيانو رونالدو:  750  ألف دولار للمنشور الواحد،    137 مليون متابع.

4-           كيم كارداشيان:  720  ألف دولار للمنشور الواحد،   114 مليون متابع.

5-           بيونسيه:  700  ألف دولار للمنشور الواحد،     116  مليون متابع.

6-           دوين جونسون:  650  ألف دولار للمنشور الواحد،   111  مليون متابع.

7-           جاستن بيبر:  650  ألف دولار للمنشور الواحد،    111  مليون متابع.

8-           نيمار:   600  ألف دولار للمنشور الواحد،    100  مليون متابع.

9-           ليونيل ميسي:  500  ألف دولار للمنشور الواحد،   100  مليون متابع.

10-         كيندال جينر:   500  ألف دولار للمنشور الواحد،   100 مليون متابع.


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