» لن تصدق كم يكسب مشاهير "إنستجرام" مقابل المنشور الواحد؟

27 سبتمبر 2018 - 08:29 ص

يتقاضى العديد من المشاهير أجورًا مقابل كتابة منشور عبر حسابهم بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" ، لكن هذه الأموال فاقت حد التوقع .



وفيما يلي قائمة بالمشاهير وبما يتقاضوه :



1- كايلي جينر: مليون دولار للمنشور الواحد، 112 مليون متابع.

2- سيلينا غوميز: 800 ألف دولار للمنشور الواحد، 139 مليون متابع.

3- كريستيانو رونالدو: 750 ألف دولار للمنشور الواحد، 137 مليون متابع.

4- كيم كارداشيان: 720 ألف دولار للمنشور الواحد، 114 مليون متابع.

5- بيونسيه: 700 ألف دولار للمنشور الواحد، 116 مليون متابع.

6- دوين جونسون: 650 ألف دولار للمنشور الواحد، 111 مليون متابع.

7- جاستن بيبر: 650 ألف دولار للمنشور الواحد، 111 مليون متابع.

8- نيمار: 600 ألف دولار للمنشور الواحد، 100 مليون متابع.

9- ليونيل ميسي: 500 ألف دولار للمنشور الواحد، 100 مليون متابع.

10- كيندال جينر: 500 ألف دولار للمنشور الواحد، 100 مليون متابع.