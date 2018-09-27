ومن المتوقع أن تباع النسخة مقابل 15 ألف جنيه إسترليني (20 ألف دولار).

أقيمت بحق دار نشر "بنغوين" دعوى قضائية لنشرها رواية الأديب البريطاني الشهير دي إتش لورنس، في ستينيات القرن الماضي.

الرواية تمثل أحد العلامات البارزة في الوصف الأدبي الجنسي الصريح.

ممثل الادعاء طرح سؤالا أمام المحكمة عاما إذا كان " كتابا قد ترغب أن تقرأه زوجتك"؟

المحلفون في المحكمة برأوا ساحة دار "بنغوين"، وعرفت القضية بعد ذلك بأنها دليل على تغير الأعراف الاجتماعية في بريطانيا.

النسخة سوف تعرضها دار سوذبي للمزادات للبيع في الثلاثين من أكتوبر/ تشرين أول المقبل مع حقيبة من الحرير الدمشقي قامت بخياطتها يدويا زوجة القاضي لورنس بايرن كي يتعذر على المصورين الصحفيين التقاط صورة للقاضي وفي يده نسخة من الكتاب "الفاضح".