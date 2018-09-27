هكذا تغلب مدير مدرسة على صراع "التختة الأولى"

27 سبتمبر 2018 - 09:22 ص

تغلب مدير مدرسة الصداقة بالسد العالي شرق بمحافظة أسوان على مشكلة صراع التلاميذ على الجلوس في المقعد الأمامى، والتي تتكرر كل مع بداية كل عام، والتي تتحول إلى صراعات بين الطلاب.

وقام مدير بإحضار نجار، وقام بتصنيع قائم خشبي مدرج، وقام بترتيب التلاميذ داخل الفصل القصير في المقاعد الأمامية والأطول في المقاعد بتتابع الأطوال، مع كتابة اسم التلميذ وطوله في كشف خاص لكل فصل وكشف أسماء التلاميذ وأطوالهم يكون مع مدرس الفصل.

وأدت هذه الطريقة إلى حل الإشكالية بأفكار قد تختلف من مدرسة لأخرى ترضى الكل.

كما ألزمت إدارة المدرسة التلميذ الذي لديه إعاقة ضعف في النظر أو السمع يجب إحضار تقرير طبي من مستشفى عام، حيث يكون له الأولوية في الجلوس بالمقاعد الأمامية وبهذه الطريقة تغلبت المدرسة على مشكلة طلبات أولياء الأمور لجلوس أبنائهم فى المقعد الأمامي.





