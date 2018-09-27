أعلى سعر للدولار فى البنوك

27 سبتمبر 2018 - 09:23 ص

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس، وفقا لبيانات البنك المركزي وبلغ متوسط سعر الشراء في البنوك نحو 17.85 جنيه و17.95 جنيه للبيع.

وسجل الدولار أقل سعر في البنك الأهلي بنحو 17.88 جنيه للبيع و17.78 جنيه للشراء، بينما سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 17.89 جنيه للبيع و17.79 جنيه للشراء، فيما سجل الدولار أعلى سعر في بنك كريدي أجريكول، ومصرف أبو ظبي الإسلامي بنحو 17.99 جنيه للبيع و17.89 جنيه للشراء، بينما سجل سعر الدولار في بنك مصر إيران للتنمية نحو 17.98 جنيه للبيع، و17.88 جنيه للشراء.

وسجل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي، وبنك قناة السويس، وبنك عودة نحو 17.96 جنيه للبيع و17.87 جنيه للشراء، بينما سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، وبنك البركة، وبنك القاهرة، والبنك الأهلي اليوناني، وبنك بلوم، وبنك إتش إس بي سي، وبنك الإسكندرية، وبنك التعمير والإسكان، والمصرف المتحد نحو 17.96 جنيه للبيع و17.86 جنيه للشراء، فيما سجل سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي نحو 17.95 جنيه للبيع و17.85 جنيه للشراء.