"قلت للمُدرسة يا حاجة عشان هى ست كبيرة"

إيمان هاني
قال محمد الشهير بـ"الطفل الباكي"، صاحب الفيديو المتداول على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "مش مبسوط بالفيديو لأن العيال بتتريق عليا".
وأضاف خلال حواره لبرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" مع الإعلامى معتز الدمرداش: "أنا قولت للمعلمة يا حاجة عشان هى ست كبيرة" موضحًا أن سبب طلبة النوم هو الألم الذي يعاني منه في قدمه".
وتابع الطفل: "بحب الذهاب إلى المدرسة لكن أصبحت أكره الفصل الذي ظهرت فيه بالفيديو، بسبب المعاملة اللي بشوفها فيه".
وعن واقعة تغطية وجه بالشنطة من جانب زميل له قال: "عمل كدة عشان محدش يشوف وشنا".
وكان الطفل الباكي ظهر في فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي مرهقًا وهو يقول لمعلمته: "يا حاجة والنبى عايز أنام ربع ساعة بس.. ربع ساعة بس والله هعملك اللى أنتى عايزاه، وأنام ربع ساعة" لترد عليه معلمته: "يا حبيبى شوية وهتروح".
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