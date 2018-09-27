"قلت للمُدرسة يا حاجة عشان هى ست كبيرة"

27 سبتمبر 2018 - 09:24 ص

قال محمد الشهير بـ"الطفل الباكي"، صاحب الفيديو المتداول على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "مش مبسوط بالفيديو لأن العيال بتتريق عليا".

وأضاف خلال حواره لبرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" مع الإعلامى معتز الدمرداش: "أنا قولت للمعلمة يا حاجة عشان هى ست كبيرة" موضحًا أن سبب طلبة النوم هو الألم الذي يعاني منه في قدمه".

وتابع الطفل: "بحب الذهاب إلى المدرسة لكن أصبحت أكره الفصل الذي ظهرت فيه بالفيديو، بسبب المعاملة اللي بشوفها فيه".

وعن واقعة تغطية وجه بالشنطة من جانب زميل له قال: "عمل كدة عشان محدش يشوف وشنا".

وكان الطفل الباكي ظهر في فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي مرهقًا وهو يقول لمعلمته: "يا حاجة والنبى عايز أنام ربع ساعة بس.. ربع ساعة بس والله هعملك اللى أنتى عايزاه، وأنام ربع ساعة" لترد عليه معلمته: "يا حبيبى شوية وهتروح".

شاهد الفيديو..