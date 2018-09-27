رئيس الوزراء عمل كبسة على مستشفيات سوهاج وصدم

27 سبتمبر 2018 - 09:40 ص

شكر الإعلامي أحمد موسى، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على اهتمامه بالصعيد وإجرائه جولات تفقدية بمحافظاته، قائلاً: "رئيس الوزراء ينفذ الصواب، حيث يعاني الصعيد من الإهمال في الطرق والمستشفيات"..

وأضاف "موسى" خلال برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" ، أن رئيس الوزراء تفقد عددًا من المستشفيات في سوهاج، واكتشف العديد من المشكلات خلال جولته".

وتابع: "رئيس الوزراء عمل "كبسة" وصدم من الإهمال في مستشفيات سوهاج فكلف الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج بعرض خطة عليه خلال يومين"، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء تفقد مزرعة دواجن بسوهاج ووجدها خالية تمامًا.

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