الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والنجمة

27 سبتمبر 2018 - 09:41 ص

يستضيف النجمة اللباني، نظيره الأهلى المصرى فى السادسة والنصف مساء اليوم على ملعب المدينة الرياضية، في لقاء الإياب لدور الـ32 من البطولة العربية، وتذاع المباراة على قناة أبوظبي الرياضية.

يسعى الأهلى إلى تحقيق نتيجة إيجابية على عكس ما حدث فى لقاء الذهاب ببرج العرب وحسم التأهل لدور الـ16، واستمرار نغمة الانتصارات بعد عبور عقبة حوريا الغيني والتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال.

وعلى الجانب الآخر يتطلع فريق النجمة اللبناني إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور، لتحقيق الفوز والعبور للدور الثاني من البطولة بعد أن خرج بنتيجة التعادل السلبي أمام المارد الأحمر في اللقاء الذي أقيم على استاد برج العرب.