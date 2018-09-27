مدينة بأكملها تخضع للتحقيق.. تعرف على السبب

27 سبتمبر 2018 - 09:56 ص

طوقت قوات عسكرية مقر الشرطة الرئيسي في مدينة أكابولكو الساحلية بالمكسيك، وسط تحقيق كامل مع المدينة بأكملها.

وواصلت قوات الشرطة السيطرة علي المدينة وسط شبهات في أنها تعرضت للاختراق بواسطة عصابات إجرامية، وجردت نحو 700 ضابط من أسلحتهم.

وتتولى الشرطة الفيدرالية وقوات الجيش مهام الشرطة في المدينة بدلاً من الشرطة المحلية.

وكانت أكابولكو الساحلية مقصدًا للأغنياء والمشاهير في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، قبل أن تتحول إلى بؤرة لتهريب المخدرات ويرتفع بها معدل جرائم القتل.

وانتشرت قوات من الجيش والشرطة الفيدرالية في عملية واسعة. وطوقت القوات مقر شرطة أكابولكو الرئيسي، ونصبت طوقا أمنيا حول المبنى.