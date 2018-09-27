بالفيديو.. مدرس يتحرش بطفلة بالشرقية

27 سبتمبر 2018 - 09:57 ص

عرض الإعلامي حسن محفظ، مقطع فيديو لمدرس يتحرش بطفلة بالشرقية تبلغ من العمر 11 عامًا، أثناء تواجده في منزلهم لإعطائها درسًا خصوصيا.

وظهر في الفيديو المعروض برنامج "أمن مصر" والمذاع على فضائية "ال تي سي"، المدرس وهو يقوم بأفعال غير أخلاقيه مع الطفلة أثناء الدرس.

وعلق الإعلامي، على الواقعة، قائلاً: "البنت الصغيرة اشتكت لأختها الكبيرة وأختها صورتهم من غير ما المدرس يحس بحاجة، وأهل الطفلة عرفوا كل حاجة وفضحوا المدرس وحرروا محضرا ضده في قسم الشرطة ويتم تجديد حبسه".

شاهدالفيديو: