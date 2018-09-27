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صخرة فضاء ضخمة تهدد كوكب الأرض ظهر اليوم

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كوكب الأرض
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وكالات- الدويني فولي

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حذرت وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا»، من اقتراب الكويكب «SM1 »، من الأرض، قائلة إنه سيصل إلى أقرب نقطة من كوكبنا ظهر الخميس، في الساعة 11:42 مساءً بالتوقيت العالمي، أي في 1:42 مساءً بتوقيت القاهرة.

وستمر صخرة الفضاء الضخمة، التي يصل عرضها إلى 160 مترًا، والمصنفة كجرم قريب من الأرض، من مسافة 1.62 مليون ميل، وهي مسافة تعتبر صغيرة جدًا عند الحديث عن الفضاء، وفقًا لموقع «Dailystar ».

وكانت آخر مرة اقترب فيها هذا الكويكب بهذا الحد من الأرض، عام 1962.

وحدد علماء مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة الطيران والفضاء الأمريكية «ناسا»، سرعة الكويكب بـ 12.370 ميل في الساعة، وهو ما يعادل أكثر من ثلاثة أميال في الثانية الواحدة.

وبالرغم من صغر حجم الكويكب مقارنة بكويكبات أخرى، إلا أنه قد يسبب ضررًا جسيمًا في حالة ضربه للأرض، ويعتقد الخبراء أن ما لا يقل عن 80 مليون شجرة ستقتلع من جذورها وأنه قد يتسبب في مقتل عشرات الآلاف من الناس.

وفي يونيو الماضي، أصدر المجلس الوطني للعلوم والتكنولوجيا في الولايات المتحدة، دراسة توضح بالتفصيل خطر الصخور الفضائية وما يجب فعله لحماية الأرض، وهو التقرير الذي أثار المخاوف لأن «ناسا» لم تقطع سوى ثلث الطريق لتتبع 90? من الأجسام القريبة من الأرض، التي يزيد حجمها عن 460 قدمًا.

وكشفت ورقة صادرة عن فريق مشروع الأجرام القريبة من الأرض، التابع لـ«ناسا»، عام 2017 أنه من الممكن فقط تتبع أقل من نصف مجموع الكويكبات بهذا الحجم بحلول عام 2033.

ومع ذلك، فإن الكويكبات الأصغر يمكن أن تكون مدمرة أيضًا، مثل نيزك «تشيليابينسك» الذي يبلغ عرضه 60 قدمًا، والذي لم يتم اكتشافه حتى انفجر فوق روسيا وأصاب ألف شخص، فحدث مماثل لهذا في منطقة مكتظة بالسكان قد يكون كارثيًا.

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