"الدراويش" يسعى لمصالحة جماهيره على حساب «الكويت»

27 سبتمبر 2018 - 10:00 ص

يحل فريق الإسماعيلي ضيفًا على الكويت الكويتى، فى السادسة والنصف مساء اليوم الخميس ضمن منافسات إياب دور الـ32 بالبطولة العربية على ستاد الكويت الرئيسى.

ويسعى "الدراويش" لنسيان تعثره المحلى، حيث يحتاج الفريق الفوز أو التعادل بأى نتيجة بعدما حقق انتصاراً بثنائية فى لقاء الذهاب، أو الخسارة بهدف نظيف للتأهل لدور الـ16 القادم بالبطولة.

وحرص محمد محسن أبو جريشة، المدير الفنى الجديد للإسماعيلى، على تحفيز اللاعبين، ومطالبتهم بذل قصارى جهدهم لحصد بطاقة التأهل لدور الـ16 المقبل بالبطولة، لمصالحة الجماهير وتعديل المسار.

كانت إدارة الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان، قررت إقالة الجزائرى خير الدين مضوى، وتعيين محمد محسن أبو جريشة بعدما تراجعت نتائج الفريق الفترة الماضية.