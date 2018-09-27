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نظر دعوى منع الشيخ "ميزو" من الظهور إعلاميًا

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تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الخميس، الدعوى التي تطالب بإلزام رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار بمنع محمد عبد الله نصر وشهرته الشيخ ميزو من الظهور إعلاميًا.

قالت الدعوى رقم 12170 لسنة 71 قضائية، إن محمد عبد الله نصر وشهرته "ميزو" شخصية استفزازية جاهلة يتعمد عند ظهوره استفزاز مشاعر المشاهدين بتطاوله على الدين الإسلامي، وعلى الأحاديث النبوية الشريفة، يظهر ليبث سمومه وجهله وحماقته ويرتدى زى الأزهر الشريف ليضفى المشروعية على كذبه وجهله، ظهر فجأة على الساحة بعد ثورة يناير ليتحدث في أي قضية بارعا في إظهار الكم الهائل من الجهل ولا يستطيع أحد تحمله وبعد فترة لقب نفسه بخطيب التحرير.

وطالب وزير الأوقاف وزارة الداخلية وأجهزة الأمن بالقبض على الشيخ "ميزو" لأنه ليس خطيبًا معتمدًا لدى الوزارة، وأن الأوقاف لم ولن تصرح لعبد الله نصر ولا لأمثاله بالخطابة، وأن ما يردده إهانة للإسلام والبخاري كما وصفه عدد من الأئمة بالجاهل، واتهموه بأنه يسعى للظهور الإعلامي على حساب دينه وآخرته.

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