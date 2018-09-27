"الأرصاد": حالة من عدم الاستقرار حتى يوم الأحد المقبل

27 سبتمبر 2018 - 10:19 ص

حذر الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس قائلاً: "الطقس يشهد من اليوم حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وأضاف خلال اتصال هاتفي مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أنه من المنتظر أن يتعرض جنوب البلاد والسواحل الشمالية لأمطار خفيفة ونشاط في الرياح.

وتابع رئيس هيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة سترتفع يوم الجمعة 4 درجات على مختلف الأنحاء، لافتًا إلي أن حالة عدم الاستقرار مستمرة حتى يوم الأحد المقبل.