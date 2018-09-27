السيسي: ملتزمون بالكشف عن حقيقة مقتل ريجيني

27 سبتمبر 2018 - 10:48 ص

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أن مصر ملتزمة مجددًا ببذل كل الجهود من قبل الأجهزة المعنية للتوصل إلى الحقيقة في قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.

وأضاف بيان صادر عن السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي خلال لقائه برئيس الوزراء الايطالي جيوسبي كونتي أكد أن مصر تشارك إيطاليا ذات الاهتمام بالكشف عن ملابسات تلك الجريمة وتقديم مرتكبيها للعدالة، مشيرًا إلى الشفافية والتعاون من قبل النيابة العامة المصرية مع مثيلتها الإيطالية.

جاء ذلك على هامش مشاركة الرئيس بالدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.