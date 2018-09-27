  • الخميس 27 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:05 ص
بحث متقدم
أرشيفية

بالفيديو.. مدرس يتحرش بطفلة بالشرقية

محاكمة فض رابعة

اليوم.. محاكمة 215 متهمًا بـ"كتائب حلوان"

«الكاف» يحتفي بفوز مصر على غانا بهدفين

عقوبات "رادعة" من "كاف" ضد الأهلى

ارشيف

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والنجمة

الإعلامي أحمد موسى

رئيس الوزراء عمل كبسة على مستشفيات سوهاج وصدم

أحمد حسن

صدمة أحمد حسن بعد سؤال محرج عن "الأهلي": نعم؟!

التلميذ "أحمد" الشهير بـالطفل الباكي

"قلت للمُدرسة يا حاجة عشان هى ست كبيرة"

نوح يكشف مفاجأة عن نجل رئيس وزراء سابق

نوح يكشف مفاجأة عن نجل رئيس وزراء سابق

هكذا تغلب مدير مدرسة علي صراع" التختة الأولي"

هكذا تغلب مدير مدرسة على صراع "التختة الأولى"

الدولار والجنيه

أعلى سعر للدولار فى البنوك

السيسي: ملتزمون بالكشف عن حقيقة مقتل ريجيني

الحياة السياسية

السيسي
السيسي

وكالات - حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

شاهد.. قبائل الجن تقدم العزاء فى مقتل الحسين

#

"صالح" يكشف ما طلبه الرئيس "السيسى" من وزرائه

#

السيسي: لدينا إرادة قوية للكشف عن قتلة ريجيني

#

إيطاليا تطالب بمحاسبة قاتلي «ريجيني» في أقرب فرصة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أن مصر ملتزمة مجددًا ببذل كل الجهود من قبل الأجهزة المعنية للتوصل إلى الحقيقة في قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.

وأضاف بيان صادر عن السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي  خلال لقائه برئيس الوزراء الايطالي جيوسبي كونتي أكد أن مصر تشارك إيطاليا ذات الاهتمام بالكشف عن ملابسات تلك الجريمة وتقديم مرتكبيها للعدالة، مشيرًا إلى الشفافية والتعاون من قبل النيابة العامة المصرية مع مثيلتها الإيطالية.

جاء ذلك  على هامش مشاركة الرئيس بالدورة 73 للجمعية  العامة  للأمم المتحدة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

ظاهرة دينا الشربينى.. ماذا تعني؟!

محمود سلطان

لماذا لم يصوت الأشقاء لمحمد صلاح؟!

فراج إسماعيل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (1-2)

د. عبد الآخر حماد

هل يستسلم أردوغان؟

أ. د. حلمي محمد القاعود

الحكاية مكتملة..من 5 يونيو إلى كامب ديفيد (1-2)

د. هشام الحمامي

سطور عن إبداع الدكتور خواسك

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» كم تربح "أيفون" في الهاتف الواحد؟
» ناسا تعثر على مفاجأة غير سارة في مركبتها الضائعة بالمريخ
» شاهد .. قبر على شكل "آيفون" .. ودفن امرأة بداخله
» قصة الكتاب الجنسي الذي أثار أغرب خلاف داخل محكمة بريطانية
» لن تصدق كم يكسب مشاهير "إنستجرام" مقابل المنشور الواحد؟
» ترامب: لم أكن أعلم أي شيء عما يحدث في "إدلب" حتى الشهر الماضي
» أول تعليق لمدرسة فيديو "الطفل الباكي" على الواقعة
» تهمة جنسية ثالثة تطال مرشح ترامب للمحكمة العليا
» الأنفلونزا تودي بحياة 80 ألفًا بالولايات المتحدة
» تشيلسي يطيح بليفربول من كأس الرابطة الإنجليزية
» حقيقة اقتحام أمين شرطة لإحدى مدارس القليوبية

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • ظهر

    11:51 ص

  • فجر

    04:28

  • شروق

    05:51

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    15:16

  • مغرب

    17:50

  • عشاء

    19:20

من الى
محررة المصريون مع سائقي التوكتوك
الديهي
صلاح والجماهير
عملات معدنية
وحدة الغسيل الكلوى مستشفى ديرب نجم