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إثيوبيا تعاني من عثرة مالية.. والعاملون بالسد في إضراب

الحياة السياسية

الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية
الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية

إيمان هاني

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كشف الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، مفاجأة عن توقف بناء سد النهضة قائلاً: "إثيوبيا تعاني من عثرة مالية، والعاملون بسد النهضة في إضراب ولم يتقاضوا رواتبهم منذ 3 أشهر، والشركة الإيطالية المتولية بناء الجزء الأسمنتي بالسد فرضت غرامات تأخير كبيرة موجودة في العقود قد تقارب نصف مليار دولار، والشركة الإثيوبية الموكل لها عمل الإطارات والتوربينات أعلنت فشلها في تركيبها.

وأضاف "نور الدين"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "عالم بلا حدود" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،، أنه قد يتم التوافق مع إثيوبيا حول أن تكلفة بناء السد كبيرة ولا تتناسب مع وضع دولة فقيرة، ونعود للحديث عن تخفيض سعة السد، بحيث تحصل إثيوبيا على ما خططت له من كهرباء دون أن تتسبب في ضرر لمصر والسودان نتيجة انخفاض المياه المتدفقة لمصر والسودان.

وتابع أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، أن رئيس الوزراء الإثيوبي أعلن أن هناك مشاكل تعترض إثيوبيا في بناء سد النهضة، وبدأ التفاوض مع أثيوبيا حول ما تم التحذير منه من قبل، بأن السدود الكبيرة تستغرق نحو 12 عامًا لبنائها، وإثيوبيا عندما حاولت الإسراع في بناء سد النهضة وقعت في مشاكل فنية كبيرة وأخطاء في التصميمات والتوربينات.

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