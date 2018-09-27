قاتلة طفلها: "زنان ومش بعرف اقعد على رواقة"

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أدلت المتهمة بقتل طفلها بسبب بكائه بالتعاون مع والدها باعترافات تفصيلية أمام أروقة المحققين بالجيزة بتفاصيل الواقعة.

وأمام أورقة المحققين اعترفت الأم قائلة: "ابنى زنان ومش عارفين نقعد مع بعض على رواقة فعلشان كدة كان بيضربه، مكنش يقصد يقتله، جوزي مظلوم يا بيه وكان بيحب ابني ومربيه من ساعة ما اتطلقت من أبوه".

وردت معلومات للعقيد محمد راسخ مفتش مباحث الهرم، يفيد بوصول طفل 6 سنوات، متوفى وبه عدة إصابات في أنحاء متفرقة بالجسد، وادعاء والدته وزوجها سقوطه، واشتباه القائمين على المستشفى في وجود شبهة جنائية.

وانتقل المقدم محمد الصغير رئيس مباحث الهرم وضباطه للمستشفى، وبفحص الجثة وتضييق الخناق على الأم وزوجها اعترفا بضرب المجني عليه ووفاته أثناء تأديبه دون قصد.

بمواجهة المتهم اعترف بالواقعة، وحرر المحضر اللازم والعرض على النيابة لمباشر التحقيقات.

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