عادت إلى بيتها.. وجدته يتحرش بطفلة عمرها 3 سنوات

27 سبتمبر 2018 - 10:59 ص

ذكر موقع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن قوات الشرطة ألقت القبض على رجل من تكساس بتهمة الاعتداء جنسيًا على فتاة تبلغ من العمر ثلاث سنوات كان يرعاها، إذا يعمل المشتبه به والبالغ من العمر 50 عامًا، جليس أطفال.

وأضافت صحيفة "دالاس مورنينج نيوز" نقلا عن الشرطة إن المشتبه به الذي يدعى جيمس دي لا فيجا (50 عامًا) من مدينة بلانو في ولاية تكساس، كان يراقب ثلاثة أطفال في ضاحية آنا في منطقة دالاس مساء الثلاثاء بينما كانت أمهاتهم خارج المنزل.

لكن عندما عادت الأمهات، عثرن على دي لا فيجا وهو يعتدي جنسيًا على فتاة تبلغ من العمر 3 سنوات.

وبعد إبلاغ الأمهات لشرطة المدينة، ألقي القبض على دي لا فيجا بتهمة الاعتداء الجنسي وممارسة العنف على طفل وبقي "لا فيجا" في سجن مقاطعة كولين إلى الآن، حيث لم يتم إطلاق سراحه بكفالة أو أي مبالغ مادية.

ويواجه المشتبه به عقوبة السجن 25 عامًا مدى الحياة إذا أثُبتت التهمة عليه، وقالت الشرطة إن "هذه الجريمة وقعت على مسافة 200 متر من مقاطعة آنا، حيث كان دي لا فيجا يجالس ثلاثة أطفال كانت أمهاتهم قد خرجت مساء الثلاثاء".

وعندما عادوا، وجدوا دي لا فيجا وهم يمارس أفعالاً مشينة مع فتاة تبلغ من العمر ثلاث سنوات، كما قال المحقق جيف كابونيرا، موضحًا أن دي لا فيجا ليس لديه سجل إجرامي سابق ظاهر في منطقة دالاس فورت وورث.

لكن إذا تمت إدانته، فإنه سيواجه عقوبة السجن لمدة 25 سنة بسبب قانون ولاية تكساس عام 2007 الذي زاد الحد الأدنى من العقوبات في قضايا الاعتداء الجنسي مع الضحايا من الأطفال الصغار.

ويقوم المحققون من مركز كولين كاونز لتأييد الطفل وإدارة شرطة آنا بالتحقيق في القضية.