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البابا تواضروس: إنشاء أكبر مكتبة قبطية عالميًا بالقاهرة

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تواضروس

وكالات - حنان حمدتو

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كشف البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عن أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تخطط لإنشاء أكبر مكتبة قبطية في العالم، وإنشاء كلية إكليريكية إليكترونية، وأكاديمية قبطية لاهوتية بالتجمع الخامس في القاهرة.

وأضاف البابا تواضروس الثاني خلال لقائه بمسئولي وخريجي كلية البابا شنودة اللاهوتية بشمال شرق أمريكا، عن أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تنشيء أكبر مكتبة قبطية في العالم بالمقر البابوي بدير الأنبا بيشوي، على مساحة فدان كامل، وستُجمع أكبر قدر من الكتب القبطية النادرة والمخطوطات، وسيتم افتتاحها في نوفمبر القادم.

وأشار إلى أن الكنيسة تعمل على إنشاء إكليريكية إلكترونية للدراسة عبر الإنترنت، لتسهيل الدراسة على الرهبان والراهبات، موضحًا أن هذه الفكرة كان يعد لها المتنيح الأنبا إبيفانيوس أسقف ورئيس دير أبومقار، لكن الفكرة توقفت بعد نياحته وسنعمل على إنجازها قريبًا.

وتابع: بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية: "قريبًا إنشاء الأكاديمية القبطية اللاهوتية، حيث تم تكوين فريق على أعلى مستوى من الأساتذة والأساقفة والمتخصصين؛ لدراسة وتنفيذ الفكرة التي ستجمع كل معاهدنا القبطية وسيتم إنشاؤها في التجمع الخامس على مساحة واسعة ".

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