"الأعلى للإعلام" يدخل على خط أزمة "منصور" و"شلبي"

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عمرو محمد-متابعات

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هؤلاء يحضرون التحقيق مع رئيس المجلس الأعلى للإعلام

دخل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على خط أزمة برنامج "مساء بيراميدز" والذي يقدمه المعلق الرياضي مدحت شلبي بقناة "بيراميدز".

وأصدر "الإعلام" تقريرًا عن حلقة أمس والتي تضمنت خروجًا على المعايير الإعلامية قد تشكل مخالفات منها توجيه السباب للجمهور، فضلاً عما تضمنته مداخلة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، من التطاول على عدد من الشخصيات والهيئات الرياضية.

وكشف مصدر مسئول بالمجلس وفقًا لما جاء بجريدة "الوطن"، أنه سيتم تفريغ الحلقة وعقد اجتماع للجنة يوم الأحد المقبل، لرفع توصية بخصوص ما تضمنه تقرير لجنة الرصد إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تتضمن الجزاء المناسب.

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