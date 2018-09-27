جمال بخيت يدعو لحضور عمومية النادى الأهلى

27 سبتمبر 2018 - 11:12 ص

دعا جمال بخيت، الشاعر المصرى، جموع أعضاء اللجنة العمومية للنادى الأهلى إلى المشاركة ظهر غدٍ فى فعاليات الجمعية العمومية للنادى للتصويت على إقرار اللائحة الجديدة المنظمة للعمل داخل الإدارات المختلفة.

وقال بخيت خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "غدًا الجمعة إن شاء الله أحضر الجمعية العمومية للنادي الأهلي لأقول رأيي في اللائحة الجديدة".

وأضاف بخيت: "فالمشاركة من كل عضو في الجمعية العمومية مطلوبة، فهذه اللائحة هي (دليل عمل) النادي الأهلي في السنوات المقبلة مهما تغيرت الأسماء في مجالس الإدارة ".

جدير بالذكر أن محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أكد أن إدارة النادي تحرص على توفير أعلى درجات الشفافية والمصداقية، إضافة إلى التنظيم الدقيق، وتيسير وسائل إجراءات التصويت لأعضاء الجمعية العمومية على لائحة النظام الأساسي للنادي، مشيرًا إلى أنه تلقّى خطابًا من اللجنة الأولمبية المصرية، يفيد بموافقة مجلس القضاء الأعلى على طلب النادي الأهلي بتوفير الإشراف القضائي الكامل لعملية التصويت، والفرز، وإعلان نتيجة التصويت على اللائحة بعد غدٍ الجمعة الموافق 28 من سبتمبر الجاري.