النفيسي : يجب قراءة سورة النمل هذه الأيام

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عبد الله النفيسي

الباتريوت الأمريكي

الحليف الأمريكي

سورة النمل

دخول الحرب

أعرب الكاتب والمفكر الإسلامي عبد الله النفيسي عن تخوفه من سحب "الباتريوت الأمريكي" من الكويت.

وأضاف النفيسي في سلسلة تغريدات على حسابه على "تويتر": "لا أريد أن أبدو متشائمًا ولكن سحب الباتريوت الأمريكي من الكويت يذكرني بمقابلة السفيرة جلاسبي مع صدام قبيل الغزو بأيام، حيث كانت تلك رسالة لصدام وهذه لإيران؟ هل أنا مصيب في ذلك؟ أسأل الله أن أكون مخطئًا،   لكن الحليف الأمريكي عجول في دخول الحروب".

وأشار النفيسي إلى أن دخول الحروب على عجل تلك سيرة الحليف الأمريكي، فعلها في كوريا 1953 وخليج الخنازير1961 وفيتنام 1975 والعراق 2003،  وكانت العاقبة كارثية.

وأكد أنه ينطلق من غطرسة القوّة ويحتمي بالمحيط الأطلسي، أما الشعوب فعليها أن تتحمل النتيجة وفق نظرية أولبرايت.

كما أشار إلى أنه في مقابل سحب الباتريوت الأمريكي من الكويت والأردن، تزوّد روسيا نظام بشار بمنظومة صاروخية جديدة خطيرة، متسائلاً: هل أمريكا تنكفئ وتنقص وروسيا تتعزز وتزيد.. علينا أن نقرأ سورة النمل خاصة هذه الأيام؟

جاء هذا بعد القرار الذي اتخذته وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، بسحب منظومة صواريخ من طراز "باتريوت" من الشرق الأوسط مطلع الشهر المقبل، والذي سيؤدي إلى تقليص الدفاعات التي يعتمد عليها حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة.

وأضاف المسئولون، أن الأنظمة الأربعة، قد تم فصلها بالفعل، حيث سيتم إزالتها الشهر المقبل، كما أكدوا عدم وجود نية لدى المسئولين في وزارة الدفاع استبدال أي منها، حيث من المقرر أن يتم إعادتها إلى الولايات المتحدة وتطويرها، بحسب "وول ستريت جورنال".

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